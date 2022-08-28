تغريدة نارية لـ"جنبلاط": هذا مدخل الحل للكهرباء!

لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الاردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة .وما جدوى الهيئة الناظمة اذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط .كفى هروب الى الامام ،ان تفعيل الجباية ووقف الهدر وادارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط #كهرباء pic.twitter.com/OkX39XJz29
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 28, 2022
لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الاردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة .وما جدوى الهيئة الناظمة اذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط .كفى هروب الى الامام ،ان تفعيل الجباية ووقف الهدر وادارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط #كهرباء pic.twitter.com/OkX39XJz29