تغريدة نارية لـ"جنبلاط": هذا مدخل الحل للكهرباء!

Advertisement

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على تويتر كاتباً": "لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة".وأضاف، "ما جدوى الهيئة الناظمة إذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط".ووختم جنبلاط بالقول: "كفى هروباً إلى الأمام، إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وإدارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط".