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لبنان

تغريدة نارية لـ"جنبلاط": هذا مدخل الحل للكهرباء!

Lebanon 24
28-08-2022 | 01:12
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غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على تويتر كاتباً": "لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة".

وأضاف، "ما جدوى الهيئة الناظمة إذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط".
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ووختم جنبلاط بالقول: "كفى هروباً إلى الأمام، إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وإدارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط".
 
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