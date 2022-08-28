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لبنان

كتاب من الجيش الى بلدية بيروت والمحافظ: هذا ما تضمنه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2022 | 02:15
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تواصل قيادة الجيش جهودها الحثيثة لتخفيف وطأة الازمات عن العسكريين وتأمين المستلزمات الضرورية لتمرير هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، بالتوازي تحرص المؤسسة العسكرية على متابعة  الملفات ذات الطابع التنظيمي والإنضباطي . وفي المعلومات ان قيادة الجيش ارسلت برقية الى بلدية بيروت ومحافظ بيروت بضرورة معالجة الخلل التنظيمي في جهاز الحرس "حيث ان العشوائية وصلت الى حد ترقية العناصر الى رتبة ملازم على غرار عناصر الجيش".

وطلبت البرقية بشكل واضح "خلع كل الرتب لأنها غير مستحقة وإعتماد نظام شرطة البلدية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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