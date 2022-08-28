اطلاق نار في بلدة جنوبية..هذا ما حصل!

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أقدم المدعو أبو علي الدايخ وهو عضو سابق في بلدية بلدية جويا على استقدام عدد من الشبان من آل منصور الى منطقة الصياح في جويا الجنوبية واطلقوا النار لاسباب شخصية على دار نعمة عواضة بشكل مباشر أثناء وجوده مع بناته داخل البيت مما ادى الى تضرر المنزل بشكل كبير بحسب مندوبة "لبنان 24".وحضرت القوى الامنية ومخابرات الجيش الى المكان، وقامت بمداهمات أوقفت خلالها عددا ممن شاركوا في الاعتداء.