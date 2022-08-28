Advertisement

لبنان

لقاء مسيحي- إسلامي في صيدا... ما هدفه؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 02:29
A-
A+
Doc-P-984942-637972759546972217.jpg
Doc-P-984942-637972759546972217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شدد إمام مسجد السيدة عائشة في صيدا القاضي الشيخ محمد ابو زيد على أن المدينة ستبقى حاضنة ابناء الوطن الواحد من جميع الاديان والطوائف، مؤكداً "التمسك بالعيش المشترك". 
 
كلام ابو زيد جاء خلال لقاء أقامته جمعية مار انطونيوس الخيرية - الرميلة، بالتعاون مع لجنة مسجد السيدة عائشة في مدينة صيدا ومطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك في مسجد السيدة عائشة، بين مجموعة من 40 شاباً من مدينتي صيدا والرميلة، من المسلمين والمسيحيين، تحت شعار "جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد"، وكان في استقبالهم إمام المسجد القاضي الشيخ محمد ابو زيد، الذي أثنى على التواصل واللقاء الاخوي بين ابناء مدينة صيدا وابناء بلدة الرميلة- الشوف.
Advertisement
 
وألقت رئيسة الجمعية ريتا بولس كلمة شكرت فيها للجنة المسجد والشيخ محمد ابو زيد وأكدت أن "هذه الانشطة الجامعة تعمل على كسر الجليد بين أبناء الوطن، وتؤكد التمسك بوحدة اللبنانيين والعيش المشترك".
 
وأضافت: "إن باكورة مشروع جسور التواصل بين أبناء الوطن انطلقت بين بلدة الرميله ومدينة صيدا، وسوف نمد جسور العيش المشترك والتمسك بوحدة الوطن بين جميع المناطق اللبنانية، لترسيخ مفهوم العمل الانساني الشبابي بعيداً من الصراعات السياسية".
 
واستقبل راعي أبرشية صيدا وتوابعها للروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد الشباب، وشكر لمنظمي اللقاء "الذي هو حاجة ضرورية في هذا الوقت بالذات"، مؤكدا أن هذه اللقاءات "لن تبقى يتيمة، واساس رسالة المطرانية هو العيش معا".
 
ثم جال المشاركون في كاتدرائية الروم الكاثوليك،  حيث كان في استقبالهم الاب جهاد فرنسيس، الذي تحدث عن تاريخ الكاتدرائية "التي شكلت نواة للعيش الواحد منذ نشأتها"، داعيا الى "تجنيد الهمم من أجل إرساء أسس انسانية وطنية للمواطن في لبنان والعالم".
 
وأكد عضو لجنة الاعياد تجمعنا الاعلامي طارق أبو زينب أنه "في ظل الازمة اللبنانية والظروف الاقتصادية الصعبة، نحن اليوم كشباب مسلمين ومسيحيين نؤكد أن الاختلاف ليس خلافا، وركيزتنا هي الانسانية فقط، وهدفنا هو العيش معا بسلام في الوطن". 
 
وختاما، أقيمت مأدبة افطار في المطرانية لتكون "لقمة محبة" بين الجميع.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-28
06:00 | 2022-08-28
05:50 | 2022-08-28
05:30 | 2022-08-28
05:29 | 2022-08-28
05:10 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website