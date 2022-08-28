لقاء مسيحي- إسلامي في صيدا... ما هدفه؟

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شدد إمام مسجد السيدة عائشة في صيدا القاضي الشيخ محمد ابو زيد على أن المدينة ستبقى حاضنة ابناء الوطن الواحد من جميع الاديان والطوائف، مؤكداً "التمسك بالعيش المشترك".كلام ابو زيد جاء خلال لقاء أقامته جمعية مار انطونيوس الخيرية - الرميلة، بالتعاون مع لجنة مسجد السيدة عائشة في مدينة صيدا ومطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك في مسجد السيدة عائشة، بين مجموعة من 40 شاباً من مدينتي صيدا والرميلة، من المسلمين والمسيحيين، تحت شعار "جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد"، وكان في استقبالهم إمام المسجد القاضي الشيخ محمد ابو زيد، الذي أثنى على التواصل واللقاء الاخوي بين ابناء مدينة صيدا وابناء بلدة الرميلة- الشوف.وألقت رئيسة الجمعية ريتا بولس كلمة شكرت فيها للجنة المسجد والشيخ محمد ابو زيد وأكدت أن "هذه الانشطة الجامعة تعمل على كسر الجليد بين أبناء الوطن، وتؤكد التمسك بوحدة اللبنانيين والعيش المشترك".وأضافت: "إن باكورة مشروع جسور التواصل بين أبناء الوطن انطلقت بين بلدة الرميله ومدينة صيدا، وسوف نمد جسور العيش المشترك والتمسك بوحدة الوطن بين جميع المناطق اللبنانية، لترسيخ مفهوم العمل الانساني الشبابي بعيداً من الصراعات السياسية".واستقبل راعي أبرشية صيدا وتوابعها للروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد الشباب، وشكر لمنظمي اللقاء "الذي هو حاجة ضرورية في هذا الوقت بالذات"، مؤكدا أن هذه اللقاءات "لن تبقى يتيمة، واساس رسالة المطرانية هو العيش معا".ثم جال المشاركون في كاتدرائية الروم الكاثوليك، حيث كان في استقبالهم الاب جهاد فرنسيس، الذي تحدث عن تاريخ الكاتدرائية "التي شكلت نواة للعيش الواحد منذ نشأتها"، داعيا الى "تجنيد الهمم من أجل إرساء أسس انسانية وطنية للمواطن في لبنان والعالم".وأكد عضو لجنة الاعياد تجمعنا الاعلامي طارق أبو زينب أنه "في ظل الازمة اللبنانية والظروف الاقتصادية الصعبة، نحن اليوم كشباب مسلمين ومسيحيين نؤكد أن الاختلاف ليس خلافا، وركيزتنا هي الانسانية فقط، وهدفنا هو العيش معا بسلام في الوطن".وختاما، أقيمت مأدبة افطار في المطرانية لتكون "لقمة محبة" بين الجميع.