هذا ما بحثه نصرالله مع وفد قيادي من "حماس"

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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة.وتم استعراض وتقييم لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بحسب بيان صادر عن الحزب.كما تمّ تداول ما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات الحاصلة.