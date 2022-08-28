Advertisement

لبنان

هذا ما بحثه نصرالله مع وفد قيادي من "حماس"

Lebanon 24
28-08-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-984945-637972770504958485.jpg
Doc-P-984945-637972770504958485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة.
 
وتم استعراض وتقييم لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بحسب بيان صادر عن الحزب.
Advertisement

كما تمّ تداول ما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات الحاصلة.


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-28
06:00 | 2022-08-28
05:50 | 2022-08-28
05:30 | 2022-08-28
05:29 | 2022-08-28
05:10 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website