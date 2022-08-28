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لبنان

هل أخلى الجيش مراكزه العسكرية في بعلبك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2022 | 03:45
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كان لافتا في الايام القليلة الماضية قيام الجيش بتبديل مواقع بعض النقاط  العسكرية في منطقة بعلبك.

وافادت مصادر مطلعة " أن المراجعة الدورية التي يقوم بها الجيش لتمركزه تخضع فقط للاعتبارات العسكرية التي يراها مناسبة، وهي أمر طبيعي ويحصل في العديد من المناطق، لا سيما في الفترة الاخيرة".

وأشار المصدر "الى ان عين الجيش الساهرة على الامن في مختلف المناطق ، تعتمد بالدرجة الاولى على الخطوات الوقائية والتدابير الصامتة".

ولفت المصدر ردا على سؤال الى انه لا صحة للحديث عن ازالة الحواجز على اوتوستراد بعلبك، حيث هناك ثلاثة حواجز ثابتة وتقوم بالمهام المطلوبة"، لافتا الى "ان الجيش بدًل فقط موقع مركز عسكري كان يشغله على مفرق بريتال قبل مدينة بعلبك، لكون المركز بات واقعا ضمن منطقة تشهد حركة عمرانية لافتة، وبات المركز ضمن مجمع سكني، فقرر الجيش نقل المركز الى مكان آخر واعادة العقار الدي كان يشغله الى اصحابه".

 

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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