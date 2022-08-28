حرارة طقس لبنان سترتفع في هذه الأيام.. هكذا ستكون الأجواء

يؤثر طقس صيفي حار على لبنان فيما الحرارة ترتفع اليوم والاثنين والثلاثاء الى ما فوق المعدلات خاصة جبلاً وبقاعاً، على أن تلامس أقصاها 34-35 درجة ساحلاً و 40-41 درجة بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية.

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تفاصيل طقس الأيام المُقبلة:



الأحد:

1- الحرارة ساحلاً بين 26 و 34 درجة، وبقاعاً بين 22 و 40 درجة، وعلى الـ1000 متر بين 22 و 31 درجة.

2- الجو : قليل السحب

3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين 20 و40 كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و75%

5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1010 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة.



الاثنين:

طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة قليلاً وتتراوح بين 26 و 34 درجة ساحلا و 22 و 41 بقاعاً وبين 22 و 32 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين 20 و40 كم/س.



الثلاثاء:

طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة وتتراوح بين 26 و 34 درجة ساحلاً و 22 و 41 بقاعاً وبين 22 و 32 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين 20 و 40 كم/س.