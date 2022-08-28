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لبنان

حرارة طقس لبنان سترتفع في هذه الأيام.. هكذا ستكون الأجواء

Lebanon 24
28-08-2022 | 03:47
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يؤثر طقس صيفي حار على لبنان فيما الحرارة ترتفع اليوم والاثنين والثلاثاء الى ما فوق المعدلات خاصة جبلاً وبقاعاً، على أن تلامس أقصاها 34-35 درجة ساحلاً و 40-41 درجة بقاعاً نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية. 
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تفاصيل طقس الأيام المُقبلة:
 
الأحد:
1- الحرارة ساحلاً بين 26 و 34 درجة، وبقاعاً بين 22 و 40 درجة، وعلى الـ1000 متر بين 22 و 31 درجة. 
2- الجو : قليل السحب  
3- الرياح:  شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين 20 و40 كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و75%
5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1010 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة.

الاثنين:
 
طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة قليلاً وتتراوح بين 26 و 34 درجة ساحلا  و 22 و 41 بقاعاً وبين 22 و 32 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين 20 و40 كم/س.

الثلاثاء:
 
طقس قليل السحب الحرارة مرتفعة وتتراوح بين 26 و 34  درجة ساحلاً  و 22 و 41 بقاعاً وبين 22 و 32 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
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