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لبنان

الكهرباء ستأتي 10 ساعات يومياً عبر خطوتين.. ما هما؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2022 | 04:15
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ثبّت رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط موقفه إزاء ملفات عديدة مطروحة على طاولة النقاش، وأبرزها ملف الدولار الجُمركي وملف رفع تعرفة الكهرباء. 
 
بالنسبة لجنبلاط، فإنّ المضي باتجاه إقرار الدولار الجُمركي هو أمرٌ خاطئ تماماً، ما يعني أن كتلته لن تصوّت على تمرير هذا المشروع عند طرحِه داخل مجلس النواب. 
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أما في ما خصّ الكهرباء وتعرفتها، فإنّ ما يسعى إليه جنبلاط هو للقبولِ بزيادة التعرفة والتأسيسِ لمرحلة "كهربائية" جديدة ولكن من دون تحديدِ الجهة التي ستقودُها في الفترة اللاحقة. 
 
وبحسب جنبلاط، فإنّ العراقيل أمام الكهرباء عديدة لكنها ستُحل بزيادة التعرفة وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والنقطة الثانية تمثل أمراً يُطالب به المجتمع الدولي للإصلاح في قطاع الكهرباء. وفي حال حصل كل ذلك، عندها ستعود الكهرباء أكثر من 10 ساعات يومياً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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