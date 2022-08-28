في عيد المؤسسة.. منسق تيار العزم في عكار يهنىء الامن العام

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وجه المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين الرافعي التحية الى افراد الأمن العام وعناصره ورتبائه وضباطه، وحيا الجهود التي يقومون بها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يتعرضون له من ضغوط هائلة "نتيجة ترهل الدولة وتراجع خدماتها".وتابع: "تحية لهذا الجهاز الذي يقوم بما في وسعه لخدمة المواطنين وتأمين مصالحهم، رغم التأخير والعوائق التي باتت فوق طاقته وطاقة المواطنين معا، حيث بات الحصول على أية خدمة، ومنها جواز السفر على سبيل المثال، يتطلب معجزة".وختم: "كل عام وأنتم بخير وعسى أن تحل الذكرى العام المقبل في ظروف أفضل لكم ولنا وللوطن".