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لبنان

سرقة دراجة نارية في حنيدر..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
28-08-2022 | 04:46
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اقدم مجهولون فجر هذا اليوم على سرقة دراجة نارية في بلدة حنيدر_عكار، من امام منزل المواطن أحمد صبري السعيد وفروا بها الى جهة مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24" .
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