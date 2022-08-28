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لبنان
سرقة دراجة نارية في حنيدر..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
28-08-2022
|
04:46
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اقدم مجهولون فجر هذا اليوم على سرقة دراجة نارية في بلدة حنيدر_عكار، من امام منزل المواطن أحمد صبري السعيد وفروا بها الى جهة مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24" .
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