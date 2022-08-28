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لبنان

كريم كبارة يهنئ الأمن العام في عيده بهذه التغريدة

Lebanon 24
28-08-2022 | 04:54
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غرد النائب كريم كبارة عبر "تويتر" لمناسبة العيد الـ77 للامن العام: "نهنئ عمداء وضباط وأفراد مؤسسة الأمن العام بعيدها الـ77، وكلنا يقين بأن المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب ستمضي بفضل جهود وحكمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي نجح في الحفاظ على تماسك المؤسسة بجهوده الوطنية والانسانية".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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