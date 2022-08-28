كريم كبارة يهنئ الأمن العام في عيده بهذه التغريدة

نهنئ عمداء وضباط وأفراد مؤسسة الأمن العام بعيده ال 77 وكلنا يقين بأن المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب ستمضي بفضل جهود وحكمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي نجح في الحفاظ على تماسك المؤسسة بجهوده الوطنية والانسانية.
— Karim Kabbara - كريم كبارة (@KarimMKabbara) August 28, 2022
نهنئ عمداء وضباط وأفراد مؤسسة الأمن العام بعيده ال 77 وكلنا يقين بأن المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب ستمضي بفضل جهود وحكمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي نجح في الحفاظ على تماسك المؤسسة بجهوده الوطنية والانسانية.