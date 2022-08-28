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لبنان

هذا ما يرجوه أمين سر حركة "فتح" في لبنان للأمن العام...

Lebanon 24
28-08-2022 | 05:01
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أصدر أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات بياناً، هنّأ فيه باسمه وباسم قيادة وكوادر ومناضلي الحركة وفصائل المنظمة، الأمن العام اللبناني لمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيسه، متوجهاً بأحر التهاني وخالص الأمنيات للمدير العام اللواء عباس إبراهيم ومن خلاله إلى جميع الضباط وضباط الصف والرتباء والأفراد، راجياً لهم "دوام الصحة والعافية والتوفيق والمزيد من التقدم والنجاح في مهامهم على الصعيد الوطني والعربي والدولي، لما فيه مصلحة وطنية عليا لشعبينا الشقيقين اللبناني والفلسطيني".
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وأعرب أبو العردات عن "شكره وتقديره إلى اللواء إبراهيم وإلى جميع العاملين في الأمن العام اللبناني، على بذلهم الجهود من أجل تسهيل معاملات إصدار الهويات ووثائق السفر والوثائق الأخرى ذات الصلة وإجراءات السفر والخروج والدخول إلى لبنان الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان وخارجه، ومعاملتهم على كافة المعابر بالمثل أسوة بأشقائهم اللبنانيين، بناء على تعليماتكم".
 
وحيا جهوده "المميزة في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وفي الحفاظ على أمن وإستقرار المخيمات، وإهتمامه الدائم بوحدة الصف الفلسطيني"، مثمنا "جهوده الجبارة في قيادة الأمن العام لمواجهة الأخطار والتحديات الأمنية والأزمات الإجتماعية والإقتصادية التي يمر بها لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة، وملف الترسيم البحري الذي يسعى لإيجاد الحلول الملائمة له، بما يحفظ للبنان أمنه وإستقراره وحقوقة الوطنية والسيادية على ترابه ومياهه".


المصدر: الوكالة الوطنية
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