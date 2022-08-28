اشتباكٌ بين الجيش ومُسلحين في منطقة بقاعيّة.. ماذا حصل؟

تعرّضت دورية من مديرية المخابرات في الجيش لإطلاق نار أثناء مطاردة مطلوبين في بلدة بريتال.

ووفقاً لقيادة الجيش، فقد ردّ عناصر الدورية على مطلقي النيران، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوفهم، أحدهم بحالة حرجة، في حين أنّه لم تسجل أي إصابات بين عناصر الدوريّة.

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إلى ذلك، كشفت معلومات "لبنان24"، فإن عدد المصابين بلغ 2 فيما تردّدت معلومات عن أن أحدهما سوري الجنسية.

وبحسب المصادر، فإن المُطاردة كانت لسيارتين من نوع "كيا بيكانتو" إحداهما لونها أحمر والثانية سوداء، في حين أنّ المطلوبين الذين وقع معهم الاشتباك يشكلون عصابة لسرقة السّيارات.