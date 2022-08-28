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لبنان

مطلوبٌ خطير بقبضة "قوى الأمن".. من هو؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 05:29
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي: 
"في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات ترويج وتجارة المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تمكنت هذه الشعبة سابقاً من توقيف شبكة تجارة وترويج مخدرات، توصلت الى تحديد هوية أحد أفرادها الذي كان قد توارى عن الأنظار، ويقوم بترويج المخدرات على الاوتوستراد في محلة جونية على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لون أسود، ويدعى: أ. ب. (مواليد عام 2000، لبناني).
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وبتاریخ 22-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نقذت احدى دوريات شعبة المعلومات كمينا محكما في محلة الدورة ادى الى توقيفه على متن السيارة، وبتفتيشه والمركبة الآلية، عثر على: علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الماريجوانا زنتها حوالى /57,5/ غ - أداة بلاستيكية تستخدم في تعاطي المخدرات وحبوب مخدرة - دفتر لف سجائر، هاتف خلوي، مبلغ /159/$ و/3,840,000/ ل. ل.
 
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تورطه مع باقي افراد الشبكة التي جرى توقيفها سابقا بترويج المخدرات في محلة جونية الاوتوستراد على متن السيارة المذكورة.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".
 
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