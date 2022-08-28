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لبنان

عوده: المواطن سئم التوترات والسجالات

Lebanon 24
28-08-2022 | 05:50
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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، قداساً إلهياً في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت بحضور حشد من المؤمنين.
 
بعد الإنجيل، ألقى عوده عظة قال فيها: "ما أكثر العبيد الأشرار في بلدنا، يحصلون حقوقهم بواسطة المناصب والكراسي التي يشغلونها، ثم ينكلون بإخوتهم البشر الذين لا يستطيعون إلى حقوقهم سبيلا".
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وأضاف: "المواطن سئم السجالات والتوترات والتصعيد الدائم، سئم الوعود العرقوبية، سئم عدم الاستقرار والهزات السياسية والاقتصادية والقضائية، وهو يتوق إلى حياة هانئة في ظل دولة مستقرة، ونظام ثابت، وحكام يعملون من أجل المصلحة العامة والخير العام، بنزاهة وإخلاص. وعوض ذم نظامنا وقوانيننا فلنطبق أولا القوانين قبل العمل على سن غيرها، ولنحترم القضاء ونبتعد عن التدخل في أحكامه، ولنحترم المهل والإستحقاقات الدستورية، وليلتزم كل حده ويعمل واجبه".
 
وختم: "باختصار، لنطبق نظامنا الديمقراطي وأحكامه دون مواربة أو انتقائية، وبعدها تدرس الشوائب وتعالج".
 
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