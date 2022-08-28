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لبنان

جديد وضع إهراءات المرفأ.. هذا ما أعلنه فوج إطفاء بيروت

Lebanon 24
28-08-2022 | 06:53
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أعلن فوج إطفاء بيروت، الأحد، أنّ المرحلة الأولى من خطّة تبريد حريق الحُبوب في إهراءات مرفأ بيروت تنتهي اليوم"، مشيراً إلى أن "المرحلة الثانية تنطلق غداً الإثنين، وذلك بالتنسيقِ مع المُتعهد المُكلّف بسحب الرّدميات في المكان". 
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