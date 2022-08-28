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لبنان

المرتضى: لسنا بحاجة إلى أحد خارجي إلا بمقدار ما تمليه مصالحنا وحدها

Lebanon 24
28-08-2022 | 07:25
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 أقامت بلدية شارون بالتعاون مع قلعة "شير الروم"، مهرجانا فنيا، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، استهل بسمبوزيوم رسم من تنظيم منتدى الفن التشكيلي، حيث شارك فيه حوالى 200 فنان من مختلف المناطق.
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وقال المرتضى: "لسنا بحاجة إلى أحد خارجي إلا بمقدار ما تمليه مصالحنا وحدها، والأزمات التي نعبرها لا خلاص لنا منها إلا بالاتكال على وحدتنا الوطنية وعلى قوانا الذاتية، وعلى إراداتنا الحرة التي لا تخضع لإملاءات وإيحاءات وعلى عزيمتنا المنعقدة على عدم السماح لأحد في هذا الكون، بأن يمس بكرامتنا أو بأمننا أو بأرضنا أو بثرواتنا".
 
ولفت الى أن "وسائل صنع الغد شتى وعديدة، لكن علينا أن نتبين مصالحنا أين هي، وحقوقنا أين صارت، وكرامتنا الوطنية كيف نحافظ عليها، واتحادنا كيف نصونه، وثرواتنا كيف نزود عنها، فبهذا يكون لنا الغد ويكون أفضل".
 
وقال: "كنت أخذت على نفسي ألا أتطرق إلى أحاديث السياسة في هذه العشية، لكنها نقطة حبر تسربت عفوا من شق القلم وانسكبت على الكلام. الآن سأمسحها وأخاطبكم بما نحن فيه من جمال صنعتموه أنتم في مخرجات هذا المهرجان، يضاف إلى الجمال الذي صنعه الخالق جل جلاله في تكوين هذه الطبيعة الخلابة. لأن موعدنا اليوم هو فقط لاكتناه الجمالات التي هي من جسد الثقافة دم الوريد. فكل عمل معرفي لا يهدف إلى بعث الجمال وانتشاره ليس سوى عبء وعبث. ولعل أحلى الحلاوات تلك التي تسهم في إعلاء شأن القيم الوطنية والإنسانية في نفوس الجيل الطالع، بعيدا عن كل معاني التفرقة والتخاصم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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