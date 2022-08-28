جديد حادثة وفاة جورج الراسي.. هذا ما ستشهده طريق المصنع قريباً

أعلن رجل الأعمال السّوري الشيخ فؤاد بن محمد النادر تكفّله بإنارة طريق المصنع عند الحدود اللبنانية - السوريّة، وتحديداً في المكان الذي شهد حادث السير المروّع الذي أودى بحياة الفنان اللبناني جورج الراسي ومديرة أعماله زينة المرعبي.

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وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال النادر: "تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية صباح أمس، وبعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على ارواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما".