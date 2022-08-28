من صيدا الى ضهر البيدر... سرقة السيارات مستمرة

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــةالبلاغ التالي:الساعة 1:45 من بعد منتصف ليل 24/23-8-2022 اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بشخصٍ على متن سيّارةٍ من نوع "مرسيدس" لون أحمر، صنع عام /1980/، ويدعى:-ر. سـ. (من مواليد عام 1998، لبناني)من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة قد سُرقت، قبل وقتٍ قصير، من مدينة صيدا.أودع الموقوف مع السيّارة مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.