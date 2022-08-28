تعديل جزئي في جدول رحلات طيران الشرق الأوسط

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية، تعديل جزء من جدول رحلاتها لأيام 28 و 29 و 30 الحالي لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.



وسيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة، موعد الاقلاع السابق وموعد الاقلاع المعدل، وفق الجدول المرفق، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.

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