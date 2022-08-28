حاولوا سرقة دراجته الهوائية... اليكم ما حصل في طرابلس

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام 3 شبان بالتعدي ضربا على الشاب "زهير فاروق موسى" البالغ من العمر ١٧ عاماً وتهديده بالسلاح محاولين سلبه دراجته الهوائية، وذلك بالقرب من حديقة الملك فهد في طرابلس.ووفقا للمعلومات لم يتمكن الشبان الـ3 سلب الشاب موسى سوى حقيبته التي تحتوي اغراضه الشخصية ومبلغ من المال.