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لبنان

حاولوا سرقة دراجته الهوائية... اليكم ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
28-08-2022 | 08:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام 3 شبان بالتعدي ضربا على الشاب "زهير فاروق موسى" البالغ من العمر ١٧ عاماً وتهديده بالسلاح محاولين سلبه دراجته الهوائية، وذلك بالقرب من حديقة الملك فهد في طرابلس.
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ووفقا للمعلومات لم يتمكن الشبان الـ3  سلب الشاب موسى سوى حقيبته التي تحتوي اغراضه الشخصية ومبلغ من المال.
 
وعلى الفور، قاموا بالفرار الى جهة مجهولة. 
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