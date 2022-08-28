دولار السوق الموازية ينخفض.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 32300 - 32400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 32500 - 32600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.