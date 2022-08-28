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لبنان

دولار السوق الموازية ينخفض.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
28-08-2022 | 09:40
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يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 32300 - 32400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 32500 - 32600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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