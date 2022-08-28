إطلاق حملة تنظيف الشواطىء

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أطلقت جمعية "أمواج البيئة" حملة 2022 Beach Clean من أجل شواطئ نظيفة من خلال زيادة الوعي والممارسات الجيدة للمرافق السياحية البحرية، لتقوية العلاقة بين الأعمال اليومية والنظام الطبيعي البحري.والحملة هي جزء من برنامج COMMON الذي ينفذ في إيطاليا وتونس ولبنان، للتوعية ورصد النفايات في البحر المتوسط وحماية التراث البيئي للشواطئ وتعزيز الحوار مع إدارة المرافق البحرية والسائحين والمواطنين. لتقوية الممارسات الإيجابية حفاظا على النظام الطبيعي الإيكولوجي ونشرا للوعي بواسطة الوصايا العشر التي تحدد السلوكيات الجيدة للحد من النفايات البحرية التي تزيد بنسبة 40% في موسم الصيف نتيجة الضغط على الشاطئ ومحدودية أنظمة الادارة الساحلية على المستويات العامة والمحلية.