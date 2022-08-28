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لبنان

فرنجية اطلع من نائب رئيس الجالية اللبنانية في كوتونو على أوضاعها

Lebanon 24
28-08-2022 | 09:50
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 إستقبل النائب طوني سليمان فرنجية، في مكتبه في إهدن، نائب رئيس الجالية اللبنانية في كوتونو (بينين) محمود غازي قديح، ونقل له تحيات الجالية، وأطلعه على أوضاعها وقطاعات عملها وتعاونها ومدى إرتباطها الوثيق بوطنها الأم، الذي يعاني كثيرا من الازمات والتحديات.
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وأكد قديح أن "الجالية اللبنانية في كوتونو وفي كل افريقيا، لن تتخلى عن لبنان مهما بلغت الصعاب". وتمنى النائب فرنجية للجالية ولهيئتها الإدارية الجديدة "كل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة لبنان وشعبه وإغترابه"، وحمله تحياته للجالية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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