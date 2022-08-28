صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورةً جديدة من أوتوستراد المصنع، حيثُ توفي الفنان جورج الرّاسي، أمس السبت بسبب اصطدام سيارته بحاجزٍ إسمنتي يتوسّط الطريق.

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وتضمنت الصورة مشهداً أثار غضب الناشطين، إذ تبين أن جهة معنية بالأشغال هناك، وضعت حواجز بلاستيكية من اللون الأحمر لإعطاء تنبيه للمارّة بشأن وجود قاطع وسط الأوتوستراد.

واعتبر الناشطون أن ما تم الإقدام عليه هو استسخاف بعقول الناس، مشيرين إلى أن الحادثة التي وقعت كانت تتوجب حلاً سريعاً وإزالة فورية للقاطع الإسمنتي بدلاً من الإبقاء عليه ووضع عوائق بلاستيكية لا تحمي أحداً.

ووفقاً للناشطين، فإن تلك العوائق الحمراء يمكن أن تنحرف عن مكانها بسهولة بفعل الهواء أو بسبب سيارة قد تصطدم بها، في حين أنها لا توفر أي شرطاً من شروط السلامة على طريقٍ يعتبرُ خطيراً جداً.