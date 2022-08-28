أمرٌ طارئ بشأن البنزين.. هذا ما قد يحصل غداً

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "بعض الشركات المستوردة للنفط أبلغ المحطات بأنه لن يتمّ تسليم المحروقات يوم غدٍ الإثنين"، الأمر الذي قد يخلقُ بلبلة عند المحطّات.

ووفقاً للمصادر، فإنّه ليس صحيحاً الكلام الذي يتم تداوله عن أن كل الشركات لن تسلم البنزين، موضحة أنّ "الاتصالات قائمة ومستمرة لمعالجة هذا الأمر"، وأضافت: "من المنتظر إصدار جدولٍ جديد لأسعار المحروقات غداً من أجل وضع حدّ لأي بلبلة قد تنشأ".