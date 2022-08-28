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لبنان

"انتفاضة" داخل سجن روميه.. إليكم آخر التفاصيل

Lebanon 24
28-08-2022 | 12:59
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أفادت معلومات "لبنان24" عن حصول تحرّك لنُزلاء مبنى الأحداث في سجن روميه، اليوم الأحد، وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع داخل السجن.

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وبحسب المصادر، فإنّ انتفاضة السجناء اليوم اقترنت بمطالبات عاجلة موجهة للمعنيين من أجل التحرّك فوراً. 
 
إلى ذلك، فقد أشارت المصادر إلى أن الكثير من السجناء يواصلون إضرابهم عن الطعام كخطوة تصعيدية منهم حتى تحقيق مطالبهم وأبرزها تخفيض السنة السجنية حتى 6 أشهر. 
 
مع هذا، فقد جرى تناقل مقطع فيديو من داخل السجن قال فيه أحد النزلاء إن هناك حالات اغماء كثيرة بسبب نقص الطعام داخل السجن، وقد جرى نقل بعض السجناء إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
 
 
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