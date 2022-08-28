Advertisement

لبنان

آخر معلومة بشأن البنزين.. هل ستفتح المحطات غداً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-08-2022 | 14:54
A-
A+
Doc-P-985084-637973212244363722.jpeg
Doc-P-985084-637973212244363722.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثمرَت الاتصالات التي حصلت خلال ساعات المساء عن بروز حلحلة بشأن تسليم البنزين غداً، إذ تبين أن الشركات النفطية ستلتزمُ بتوزيع المادة على المحطات كالمعتاد، وذلك من دون أي عوائق. 
Advertisement

وقالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ الأمر الذي حُسم نهائياً هو أنّ الشركات ستوزع المحروقات الإثنين بعد صدور جدولٍ للأسعار وليس قبل ذلك، مؤكدة أن المادة ستتوفر في كل المحطات بشكل طبيعي، وبالتالي لا داعي للهلع.

ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ بعض الشركات ستتوقف عن تسليم مادة المازوت للمحطات ريثما يتم تفريغ البواخر الموجودة في البحر، وختمت: "الأمور جيدة على صعيد البضاعة وهي متوفرة في السوق".

وكان "لبنان24" أشار في تقرير سابق، مساء اليوم، إلى أنّ "بعض الشركات المستوردة للنفط أبلغ المحطات بأنه لن يتمّ تسليم المحروقات يوم غدٍ الإثنين"، الأمر الذي قد يخلقُ بلبلة عند المحطّات.

ووفقاً للمصادر، فإنّه ليس صحيحاً الكلام الذي يتم تداوله عن أن كل الشركات لن تسلم البنزين، موضحة أنّ "الاتصالات قائمة ومستمرة لمعالجة هذا الأمر"، وأضافت: "من المنتظر إصدار جدولٍ جديد لأسعار المحروقات غداً من أجل وضع حدّ لأي بلبلة قد تنشأ".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2022-08-28
17:06 | 2022-08-28
16:56 | 2022-08-28
16:53 | 2022-08-28
16:51 | 2022-08-28
16:42 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website