آخر معلومة بشأن البنزين.. هل ستفتح المحطات غداً؟

أثمرَت الاتصالات التي حصلت خلال ساعات المساء عن بروز حلحلة بشأن تسليم البنزين غداً، إذ تبين أن الشركات النفطية ستلتزمُ بتوزيع المادة على المحطات كالمعتاد، وذلك من دون أي عوائق.

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وقالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ الأمر الذي حُسم نهائياً هو أنّ الشركات ستوزع المحروقات الإثنين بعد صدور جدولٍ للأسعار وليس قبل ذلك، مؤكدة أن المادة ستتوفر في كل المحطات بشكل طبيعي، وبالتالي لا داعي للهلع.



ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ بعض الشركات ستتوقف عن تسليم مادة المازوت للمحطات ريثما يتم تفريغ البواخر الموجودة في البحر، وختمت: "الأمور جيدة على صعيد البضاعة وهي متوفرة في السوق".



وكان "لبنان24" أشار في تقرير سابق، مساء اليوم، إلى أنّ "بعض الشركات المستوردة للنفط أبلغ المحطات بأنه لن يتمّ تسليم المحروقات يوم غدٍ الإثنين"، الأمر الذي قد يخلقُ بلبلة عند المحطّات.