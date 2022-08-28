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لبنان

فيديو يُدمي القلوب.. نادين الراسي تنهار عند سماع صوت شقيقها!

Lebanon 24
28-08-2022 | 15:30
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة نادين الراسي يُظهر لحظة انهيارها لدى سماعها أغنية بصوت شقيقها الراحل جورج الراسي، وذلك أثناء تقبل العائلة التعازي في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس – المنصف جبيل.
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يشار الى انه سيُصلى لراحة نفس الراسي غداً عند الثالثة من بعد الظهر في الكنيسة عينها.
 
 
 
 

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