بلبلة في عاليه بسبب جثتين.. ما القصّة؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في عاليه بأنّه جرى نقل جثتين، مساء اليوم الأحد، من منطقة عين الجديدة - عاليه إلى مستشفى قبرشمون الحكومي.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإن الجثتين تعودان لمواطنين أحدُهما في العقد الثامن من العمر، في ما الثاني في العقد الخامس. ووفقاً للمعلومات، فإن الجثتين تعودان لمواطنين أحدُهما في العقد الثامن من العمر، في ما الثاني في العقد الخامس.