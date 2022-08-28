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لبنان

بلبلة في عاليه بسبب جثتين.. ما القصّة؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 15:46
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أفادت مندوبة "لبنان24" في عاليه بأنّه جرى نقل جثتين، مساء اليوم الأحد، من منطقة عين الجديدة - عاليه إلى مستشفى قبرشمون الحكومي.

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ووفقاً للمعلومات، فإن الجثتين تعودان لمواطنين أحدُهما في العقد الثامن من العمر، في ما الثاني في العقد الخامس.

وإثر ذلك، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما حصل. 
 
 
 
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