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لبنان

بعد الحادث في مطمر برج حمود.. هذا ما قاله وزير البيئة

Lebanon 24
28-08-2022 | 15:58
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وضع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ما يحصل في مطمر برج حمود في إطار الإشكال الأمني "الخارج عن سيطرتنا"، مشيراً الى ان المطمر تحت سلطة وإدارة مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة البيئة الملف مع القضاء والمتعهد لمرة واحدة وأخيرة.
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وأكد ياسين في حديث عبر "الجديد" أنّ مشكلة مطمر برج حمود ليست مالية بل في كيفية إدارة المطمر والحفاظ على أمنه وحسن تشغيله.
وكانت الشركة المتعهدة مطمر الجديدة – برج حمود قد أعلنت اقفال المطمر منذ يوم الجمعة بسبب دهس جرّافة لأحد "النكيشة" أدّى إلى توقّف جمع النفايات من شوارع العاصمة والمتن وكسروان"، مبدية استعدادها لمتابعة عملها رغم صعوبة الوضع المالي وشح المازوت في الأسواق، بحسب ما أفادت قناة الـMTV.
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