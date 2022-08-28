فيديو مؤثر جداً.. إبن جورج الراسي لوالده: "اشتقتلك قدّ الكون"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر محادثة أجراها الفنان الرّاحل جورج الراسي مع طفله "جو"، وذلك قبل وفاتِه إثر حادث مروّع حصل فجر أمس السبت على طريق المصنع الدولية.

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وظهر الطفل في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: "اشتقتلّك قدّ الكون"، ويضيف: "أنا قلبي بموت فيك".