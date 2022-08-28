بيانٌ حاسم من الشّركات النفطيّة بشأن تسليم البنزين غداً.. ماذا فيه؟

أصدر تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) بياناً، مساء اليوم الأحد، أكد فيه أنه سيتم تسليم البنزين كالمُعتاد، يوم غدٍ الإثنين، وذلك خلافاً لما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشركات ستقفل أبوابها وستمتنع عن تسليم المحروقات للمحطات.

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وجاء في بيان الشركات: "ورد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الشركات المستوردة للنفط أعلمت المحطات انها ستقفل غداً ولن تسلّم المحروقات. إنّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط ينفي هذا الخبر، ويُطمئن المواطنين انّ غالبية الشركات ستسلّم مادتيّ البنزين والمازوت يوم غد الاثنين الواقع في 29 آب 2022 كالمعتاد فور صدور جدول تركيب الأسعار".

وأضاف: "أما في ما خصّ إقفال بعض الشركات، فهذا أمر يعود الى أعمال الصّيانة، أو الى نفاد البضاعة، وهذه الشركات تنتظر بواخر خلال الساعات الـ48 المُقبلة".