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لبنان

بيانٌ حاسم من الشّركات النفطيّة بشأن تسليم البنزين غداً.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 16:13
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أصدر تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) بياناً، مساء اليوم الأحد، أكد فيه أنه سيتم تسليم البنزين كالمُعتاد، يوم غدٍ الإثنين، وذلك خلافاً لما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشركات ستقفل أبوابها وستمتنع عن تسليم المحروقات للمحطات.
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وجاء في بيان الشركات: "ورد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الشركات المستوردة للنفط أعلمت المحطات انها ستقفل غداً ولن تسلّم المحروقات. إنّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط ينفي هذا الخبر، ويُطمئن المواطنين انّ غالبية الشركات ستسلّم مادتيّ البنزين والمازوت يوم غد الاثنين الواقع في 29 آب 2022 كالمعتاد فور صدور جدول تركيب الأسعار".
وأضاف: "أما في ما خصّ إقفال بعض الشركات، فهذا أمر يعود الى أعمال الصّيانة، أو الى نفاد البضاعة، وهذه الشركات تنتظر بواخر خلال الساعات الـ48 المُقبلة".
وكان "لبنان24" كشف في تقرير خاص مساء اليوم أن الاتصالات التي حصلت خلال ساعات المساء أثمرت عن بروز حلحلة بشأن تسليم البنزين غداً، إذ تبين أن الشركات النفطية ستلتزمُ بتوزيع المادة على المحطات كالمعتاد، وذلك من دون أي عوائق. 
وقالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ الأمر الذي حُسم نهائياً هو أنّ الشركات ستوزع المحروقات الإثنين بعد صدور جدولٍ للأسعار وليس قبل ذلك، مؤكدة أن المادة ستتوفر في كل المحطات بشكل طبيعي، وبالتالي لا داعي للهلع.
ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ بعض الشركات ستتوقف عن تسليم مادة المازوت للمحطات ريثما يتم تفريغ البواخر الموجودة في البحر، وختمت: "الأمور جيدة على صعيد البضاعة وهي متوفرة في السوق".

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