إتصالات لتدارك ردّات الفعل الغاضبة

جرت إتصالات سريعة بين مرجعيات روحية وسياسية إسلامية لتدارك ردود الفعل الغاضبة على تصريح السفير الإيراني السيئ على باب دار الفتوى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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