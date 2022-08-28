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لبنان

إتصالات لتدارك ردّات الفعل الغاضبة

Lebanon 24
28-08-2022 | 17:10
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جرت إتصالات سريعة بين مرجعيات روحية وسياسية إسلامية لتدارك ردود الفعل الغاضبة على تصريح السفير الإيراني السيئ على باب دار الفتوى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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