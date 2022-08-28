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لبنان
كلامٌ حاسم من وزير التربية بشأن الأقساط المدرسية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
28-08-2022
|
17:06
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أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن "موازنة المدارس الخاصة توضع بالليرة وبالتالي لا يجوز الا أن يكون القسط بالليرة اللبنانية"، وقال: "موقف الوزارة واضح، الموازنة بالليرة والأقساط بالليرة".
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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الحلبي إلى أنّ "الإدارات لديها متوجّبات تدفعها بالدولار بمقابل متوجبات بالليرة"، مشيراً إلى أنه "لدى نقابة المعلمين مصلحة في تقاضي المدارس بالدولار لأنها موعودة أن تعطي المدارس قسماً للأساتذة بالدولار في حين أنه ليس لدى الأهالي مصلحة في ذلك، وعلى الجميع الحوار".
ورأى الحلبي أنه "على لجان الأهل مراجعة الإدارات في المدارس بخصوص الدفع بالدولار"، مشدداً على أنه لا يُسمح بطرد أي تلميذ في حال عجز أهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار، قائلاً: "أبناء القطاع العام من اين سيأتون بالدولار؟ هذه الفئة ممنوع استيفاء الدولار منها".
مع هذا، فقد شدد الحلبي على أن كل المساعدات التي تأتي للمدارس يجب أن تدخل في موازناتها، مشيراً إلى أنه "يجب التعاون للوصول الى حلول تخوّل الأساتذة الذهاب الى عملهم وتريح الأهل وتسمح للمدارس بالاستمرار".
وفي ما خص المدارس الرسمية، قال وزير التربية: "خيارنا واضح على السنة الدراسية الرسمية أن تبدأ ونسعى لدفع المتأخّرات للاساتذة والمتقاعدين".
وناشد الحلبي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزارة المالية لدفع المتأخرات قبل أيلول لإحداث انفراج في جو معلّمي القطاع العام.
وقال: "يجب أن ندرس مجدداً قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين ونقرّر معهم قيمة أجر ساعة مناسب وضمن امكانية الدولة".
وأضاف: "لن اذهب بعد اليوم للدفع عبر النظام المصرفي وسنلجأ للدفع عبر OMT للاساتذة قيمة المساعدة بالدولار بدلا من ان يتلقوها على سعر صيرفة مع سقوف المصارف وما الى ذلك".
كذلك، فقد شدد الحلبي على ضرورة تصحيح وضع المستعان بهم، وقال: "إن كانت الدولة تريدهم فلتصحح أوضاعهم".
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