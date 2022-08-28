كلامٌ حاسم من وزير التربية بشأن الأقساط المدرسية.. ماذا قال؟

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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الحلبي إلى أنّ "الإدارات لديها متوجّبات تدفعها بالدولار بمقابل متوجبات بالليرة"، مشيراً إلى أنه "لدى نقابة المعلمين مصلحة في تقاضي المدارس بالدولار لأنها موعودة أن تعطي المدارس قسماً للأساتذة بالدولار في حين أنه ليس لدى الأهالي مصلحة في ذلك، وعلى الجميع الحوار".ورأى الحلبي أنه "على لجان الأهل مراجعة الإدارات في المدارس بخصوص الدفع بالدولار"، مشدداً على أنه لا يُسمح بطرد أي تلميذ في حال عجز أهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار، قائلاً: "أبناء القطاع العام من اين سيأتون بالدولار؟ هذه الفئة ممنوع استيفاء الدولار منها".مع هذا، فقد شدد الحلبي على أن كل المساعدات التي تأتي للمدارس يجب أن تدخل في موازناتها، مشيراً إلى أنه "يجب التعاون للوصول الى حلول تخوّل الأساتذة الذهاب الى عملهم وتريح الأهل وتسمح للمدارس بالاستمرار".وفي ما خص المدارس الرسمية، قال وزير التربية: "خيارنا واضح على السنة الدراسية الرسمية أن تبدأ ونسعى لدفع المتأخّرات للاساتذة والمتقاعدين".