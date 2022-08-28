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لبنان

عبد الله لـ"الأنباء" الكويتية: نريد رئيساً بمهمّة وليس رئيس تحدّ لأيّ طرف

Lebanon 24
28-08-2022 | 17:32
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شدّد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله، على أن "الفراغ الرئاسي مرفوض من جميع الأطراف والقوى السياسية".
ورأى انه "في ظل ما يعانيه لبنان، لا نستطيع ان ندخل بالفراغ او الاجتهادات، او القفزات نحو المجهول، فكفانا انتحارا وارتجالا في الموضوع السياسي تحت دوافع شهوة السلطة لدى البعض، المهم أن ننتخب رئيسا جديدا في الوقت المحدد".
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وأشار في تصريح ل"الأنباء" الكويتية: "نريد رئيس جمهورية، بمهمة إنقاذية اقتصادية، يعيد فتح لبنان على المجتمعين العربي والدولي"، لافتا الى ان "تجربة الحكومة الانتقالية في الثمانينيات كانت فاشلة، ويجب عدم تكرارها، لأن هناك مواد في الدستور لا تسمح بالفراغ".
وأضاف: "كل الكلام عن عرقلة انتخاب رئيس جديد ستظهر، فور دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب الرئيس، وبناء عليه سيتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود، ويظهر من يعمل على عدم تأمين النصاب ولأي اهداف ولأي أسباب، المهم ان تستوعب جميع القوى السياسية ان وضعنا الاقتصادي والمعيشي، لا يحتمل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وحكومة تصريف اعمال، وتعطيل مجلس النواب، لأنه سيتحول الى هيئة انتخابية، وهذا يعني افراغ البلاد، فهل المطلوب تدمير كل المؤسسات الدستورية؟ وهل المطلوب الفوضى؟ واعادة صياغة نظام من جديد؟ وهل المطلوب مواجهة الاستحقاقات الخارجية والتسويات الاقليمة والدولية بهذا الفراغ؟ ان مصلحة لبنان تكمن في ان يكون هناك مؤسسات دستورية موجودة، لمواكبة الاستحقاقات ولحماية لبنان من مخاطر الحروب او التسويات". (الأنباء الكويتية)
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