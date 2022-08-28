علاقة وثيقة بين الترسيم والانتخابات

كرّرت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية القول أن "لا ترسيم حدود بحرية مع إسرائيل قبل الانتخابات الاسرائيلية، ولا انتخابات رئاسية لبنانية قبل ترسيم الحدود مع اسرائيل". (الأنباء الكويتية)

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