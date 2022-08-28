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لبنان
علاقة وثيقة بين الترسيم والانتخابات
Lebanon 24
28-08-2022
|
17:41
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كرّرت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية القول أن "لا ترسيم حدود بحرية مع إسرائيل قبل الانتخابات الاسرائيلية، ولا انتخابات رئاسية لبنانية قبل ترسيم الحدود مع اسرائيل". (الأنباء الكويتية)
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المصدر:
الانباء الكويتية
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