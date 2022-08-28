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لبنان

بماذا نصح برّي ميقاتي

Lebanon 24
28-08-2022 | 23:23
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تقتضي المناورات تأجيل انتخاب الرئيس حتى ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ في الأول من أيلول، على الأقل حتى 20 تشرين الأول، لأن الأولوية حين يصبح البرلمان ملزماً دستورياً بالاجتماع هي حكماً لاختيار الرئيس. وهي تقتضي أيضاً أن يأخذ الرئيس نجيب ميقاتي بنصيحة الرئيس نبيه برّي ألا يتم تشكيل حكومة ثلاثينية في إطار جهود معالجة الخلافات حول إنجاز الحكومة، حتى لا يبدو كأن إضافة 6 وزراء دولة (كما يطلب عون وباسيل) إلى الحكومة الحالية، بأنه موافقة من رئيسي الحكومة والبرلمان على تعطيل الرئاسة بتعيين وزراء سياسيين يتولّون إدارة الفراغ الرئاسي، وفق ما كتب وليد شقير في " نداء الوطن".
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