في طريقه لإيطاليا... ما حقيقة تعرّض مركب هجرة غير شرعي على متنه لبنانيين لحادث؟

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ذكر مندوب "لبنان 24" أنه بعدما انطلق مركب هجرة غير شرعي منذ عدة ايام، من احد شواطئ الميناء في طرابلس باتجاه ايطاليا، وعلى متنه شبان من منطقة طرابلس، انتشرت امس معلومات عن تعرضه لحادث وتوقفه قبالة شواطئ اليونان ما ادى لحالة ذعر لدى اهالي الشبان المهاجرين.وبعد التواصل مع احد ركابه، كشف ان المركب بحالة جيدة، وهو بطريقه الى ايطاليا حيث من المتوقع ان يصل خلال اليومين القادمين.بالتزامن مع ذلك، كان قد انطلق منذ ايام مركب هجرة غير شرعي من احد شواطئ عكار، وهو بطريقه ايضاً الى الشواطئ الايطالية وجميع ركابه بخير.