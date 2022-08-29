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لبنان
إشكال واطلاق نار في التبانة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
29-08-2022
|
00:39
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال تخلله اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي في التبانة - طرابلس، من دون تسجيل اصابات.
وافادت المعلومات ان الاشكال وقع على خلفية تجارة مخدرات.
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التبانة
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