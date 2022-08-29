Advertisement

لبنان

بالخطأ... أطلق خطيبها النار عليها!

Lebanon 24
29-08-2022 | 00:40
A-
A+
Doc-P-985167-637973564182193752.jpg
Doc-P-985167-637973564182193752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيبت الشابة "ل.ع" منذ قليل بطلق ناري في قدمها من قبل خطيبها "ع.ع" عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدسه الحربي في منطقة باب التبانة، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد نقلت على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادثة وباشرت التحقيق في الحادثة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-29
05:00 | 2022-08-29
06:04 | 2022-08-29
05:43 | 2022-08-29
05:39 | 2022-08-29
05:35 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website