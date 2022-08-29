بالخطأ... أطلق خطيبها النار عليها!

أصيبت الشابة "ل.ع" منذ قليل بطلق ناري في قدمها من قبل خطيبها "ع.ع" عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدسه الحربي في منطقة باب التبانة، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد نقلت على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادثة وباشرت التحقيق في الحادثة.

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