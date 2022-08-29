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لبنان

وضع السفارات مزرٍ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2022 | 01:45
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يتجه سفراء لبنان في الخارج الى الإضراب، بسبب عدم قبض رواتبهم، علما ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تواصل مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصرف رواتبهم، إلا أن الأمور لم تحلّ بعد.

وتفيد المعلومات ان عدم تمكّن السفراء والقناصل العامين والقناصل العاملين في الخارج من قبض رواتبهم للشهر الرابع على التوالي إنعكس على عمل هذه السفارات والقنصليات، خصوصًا أن الموظفين العاديين، والذين يتقاضون رواتبهم على أساس سلفات من الإيرادات المحلية، لم يقبضوا رواتبهم خلال شهر آب بسبب تمنّع المولجين بالتوقيع على السلفات تسيير هذه المعاملات

ويقول بعض العاملين في إحدى السفارات اللبنانية في إحدى العواصم الأوروبية أن الموظفين يتكّفلون بمصاريف المستلزمات المكتبية وأدوات التنظيف وأوراق التواليت وخلافه

يُذكر أن إرتفاع نسبة التضخّم في مختلف دول العالم أثرّت سلبًا على معيشة السفراء والقناصل، بحيث لم تعد رواتبهم العادية التي كانوا يتقاضونها في السابق تكفيهم لتأمين معيشتهم مع عائلاتهم، فكم بالحري مع عدم قبض رواتبهم المعتادة للشهر الرابع على التوالي.  

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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