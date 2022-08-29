آخر "ابتكارات" اصحاب المولّدات: أمر لا يصدّق

يعمد عدد كبير من أصحاب المولدات في معظم المناطق التي تعتمد على نظام العداد في إشتراكاتهم الى توظيف اشخاص من الأحياء الشعبية وظيفتهم رفع دجوكتورات المشتركين .

وفي التفاصيل التي باتت في عهدة المراجع الامنية المختصة، فإن عددا كبيرا من المواطنين يقوم قبيل مغادرة منازله بإطفاء العدادات نهائياً بغية توفير الكهرباء والتقليص من حجم الفاتورة، ما ازعج أصحاب المولدات "إذ يصبح دوران مولداتهم أكثر كلفة لأن كمية السحب تتقلص والعدادات عند المشتركين مطفأة". ازاء هذا الوضع عمد عدد من اصحاب المولدات الى توظيف اشخاص لرفع العدادات من دون معرفة الزبائن.

وتفيد المعلومات "ان هذه الممارسات تتسبب بإشكالات، كانت فيها البلديات هي المصلح والحكم، قبل ان يحال الملف على الاجهزة الامنية المعنية".