Advertisement

لبنان

آخر "ابتكارات" اصحاب المولّدات: أمر لا يصدّق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-08-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-985177-637973583260238349.jpg
Doc-P-985177-637973583260238349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعمد عدد كبير من أصحاب المولدات في معظم المناطق التي تعتمد على نظام العداد في إشتراكاتهم الى توظيف اشخاص من الأحياء الشعبية وظيفتهم رفع دجوكتورات المشتركين .

وفي التفاصيل التي باتت في عهدة المراجع الامنية المختصة، فإن عددا كبيرا من المواطنين يقوم قبيل مغادرة منازله بإطفاء العدادات نهائياً بغية توفير الكهرباء والتقليص من حجم الفاتورة، ما ازعج  أصحاب المولدات "إذ يصبح دوران مولداتهم أكثر كلفة لأن كمية السحب تتقلص والعدادات عند المشتركين مطفأة". ازاء هذا الوضع عمد عدد من اصحاب المولدات الى توظيف اشخاص لرفع العدادات من دون معرفة الزبائن.

وتفيد المعلومات "ان هذه الممارسات تتسبب بإشكالات، كانت فيها البلديات هي المصلح  والحكم، قبل ان يحال الملف على الاجهزة الامنية المعنية".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-29
05:00 | 2022-08-29
06:04 | 2022-08-29
05:43 | 2022-08-29
05:39 | 2022-08-29
05:35 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website