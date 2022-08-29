تسعيرة جديدة للبنزين اليوم.. لهذا تراجعت الشركات عن عدم تسليم المادة

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أكدت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان 24" ان الشركات المستوردة للبنزين، تراجعت أمس عن قرارها بعدم التسليم، بعد أن اخذت وعداً باصدار جدول جديد للأسعار اليوم، وفق التسعيرة الجديدة التي فرضها مصرف لبنان على المستوردين، اي ما نسبته 60% وفق سعر صرف السوق الموازية و40% وفق منصة صيرفة، بعدما كانت الاسبوع الماضي 55% على سعر السوق و45% على منصة صيرفة.وعليه، توقعت المصادر النفطية ان يرتفع سعر صفيحة البنزين اليوم بما يقارب الـ12 الف ليرة.