لبنانيّون يتهافتون على شراء السيارات.. فماذا عن الشركات؟

مع الحديث عن التوجّه لرفع الدولار الجمركي، وتداعياته السلبيّة على ارتفاع أسعار السيارات، قام بعض المواطنين، من الذين يملكون الدولارات، بشراء مركبات جديدة، وذلك قبل اصدار القرار رسميّاً.

ويقول مصدر إقتصاديّ إنّه، مع رفع الدولار الجمركيّ، سيُصبح شراء أيّ سيارة صعباً للغاية، ومستحيلاً للطبقة المتوسّطة، فيما سيتراجع بيع السيارات بشكلٍ كبيرٍ، وستتّجه ربما شركات عالميّة، إلى الإقفال في لبنان، وخصوصاً وأنّ البلاد تشهد أزمة إقتصاديّة خانقة، وقدرة المواطن الشرائيّة محدودة، وتقتصر على تأمين الحاجات اليوميّة، من الغذاء، والتنقل، ودفع فاتورة المولّدات الخاصة.