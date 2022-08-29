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لبنان

حركة ليلية غير اعتيادية في بعض المناطق فما علاقة الـ37؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2022 | 03:30
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تحدثت اوساط مطلعة عن "هجمة" للتجار وشركات الاستيراد لشراء السلع والمواد الغذائية وتخزينها بهدف رفع السعر بعد رفع الدولار الجمركي وارتفاع دولار السوق الموازية.

وتشهد المخازن والمستودعات حركة ليلية غير اعتيادية، في العديد من المناطق حيث تقوم شاحنات محملة بالبضائع بتوزيعها على التجار.

في المقابل تشهد أسعار المواد الغذائيّة إرتفاعاً إضافيّاً، وبشكل كبيرٍ. وعلى رغم انخفاض سعر صرف الدولار حوالى الألفين ليرة، لم تشهد الأسعار أيّ تدنٍّ، في مشهدٍ يتكرّر، في ظلّ غياب الرقابة والمحاسبة. ويقوم بعض المخازن والمحال الكبرى ببيع السلع على سعر صرف تخطّى الـ37 ألف ليرة هذه المرّة.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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