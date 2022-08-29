Advertisement

لبنان

شاطىء "البلاش" أصبح "بمصاري"!!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-08-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-985185-637973598917744341.jpg
Doc-P-985185-637973598917744341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد ارتفاع رسوم الدخول الى المسابح الخاصة مع تزايد وتيرة الازمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع الكلفة التشغيلية، لوحظ صيف هذا العام اقبال الناس الكثيف على الشواطىء العمومية بهدف الاستجمام والتوفير. ولكن مع نهاية الموسم، بدأ الذين يسيطرون على هذه الشواطىء من المعتدين على الاملاك العامة التمهيد لفرض ما وصفه البعض "بالخوّة" مقابل الدخول، إذ عمد بعضهم الى تأجير البقعة بمبلغ 100 الف ليرة على الشخص بدل "اشغال مكان"، ما أثار غضب اللبنانيين الذين تنبأوا حرمانهم من موسم الصيف القادم لا سيما للعائلات ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكلون القدرة على دفع حتى رسم الدخول في ظلّ تدهور قيمة الرواتب! وبالتالي تحوّل أيضاً شاطىء "البلاش" الى فرصة ذهبية للمستفيدين من دون ضوابط قانونية وأصبح "بمصاري" وضاع معه حق الناس بالنّفس الاخير في هذا الوطن!

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-29
05:00 | 2022-08-29
06:04 | 2022-08-29
05:43 | 2022-08-29
05:39 | 2022-08-29
05:35 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website