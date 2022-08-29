توقّف انجاز المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات في طرابلس لهذا السبب

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل المولدات بسبب فقدان مادة المازوت، ادى الى توقف انجاز معاملات المواطنين، في مصلحة تسجيل السيارات في طرابلس.

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