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لبنان

توقّف انجاز المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات في طرابلس لهذا السبب

Lebanon 24
29-08-2022 | 01:55
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل المولدات بسبب فقدان مادة المازوت، ادى الى توقف انجاز معاملات المواطنين، في مصلحة تسجيل السيارات في طرابلس.
 
 
 
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تسجيل السيارات

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