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لبنان

درغام: الرئيس عون لن يبقى دقيقة واحدة في القصر بعد انتهاء ولايته

Lebanon 24
29-08-2022 | 02:07
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شدد النائب اسعد درغام في حديث الى صوت كل لبنان، على ان الرئيس ميشال عون هو أكثر من يحترم الدستور، ويأمل ان يسلم قصر بعبدا لرئيس جديد لأنه لن يبقى دقيقة واحدة في القصر بعد انتهاء ولايته.
درغام أكد ان الامل لا يزال كبيراً بتشكيل حكومة جديدة، وتوقع ان يكون هذا الأسبوع حاسماً في هذا الملف، محذراً من عواقب كبيرة في حال تعذر عملية التأليف، وقال لذلك لا مصلحة لأحد بالعرقلة. 
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ولفت درغام الى توافق على العناوين العريضة رغم بعض التباينات بين الرئيسين عون وميقاتي، مؤكداً ان الرئيس عون طرح بعض الأفكار لمناقشها وهي ليست شروطاً، وقال اننا أمام أزمة نظام مع غياب آليات دستورية واضحة لحلّ الخلافات.
 
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