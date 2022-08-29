إرتفاع جديد بسعر البنزين.. كم بلغ؟

أصدر وزارة الطاقة والمياه، جدول الأسعار الجديد للمحروقات، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 589000 (+5000)

البنزين 98 أوكتان: 602000 (+5000)

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المازوت: 705000 (-4000)

الغاز:319000 (-11000)